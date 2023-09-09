Гагин: слова Блинкена о ВСУ указывают на планы США сократить помощь Украине Фото: REUTERS

Советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что слова госсекретаря США Энтони Блинкена об успехах украинских войск указывают на намерения Вашингтона сократить военную помощь Киеву.

Глава внешнеполитического ведомства США в ходе своего визита в Киев заявил о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вернули более 50% захваченных территорий, а их наступление идет вполне успешно. Как считает Гагин, в своем заявлении Блинкен имел в виду, что далее финансировать украинскую армию не имеет смысла.

«Две версии объяснить произошедшее: либо Блинкен вместе с Зеленским употреблял наркотики, и тогда понятно, чей кокаин нашли в Белом доме, либо Соединенные Штаты уже поняли, что финансировать Украину - это все равно, что вкладывать деньги в черную дыру», - приводит РИА Новости заявление советника врио главы ДНР.

Напомним, накануне депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли на встрече с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом опровергла его слова о том, что ВСУ «постепенно завоевывают территории», отметив, что Украина потеряла более полумиллиона человек и часть своих территорий.