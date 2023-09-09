Жители Гавайев захотели отделиться от США Фото: REUTERS

Прошедшие в августе этого года лесные пожары усугубили положение на Гавайях, усилив желание местных жителей добиться независимость от США. Об этом пишет The Guardian, отмечая, что сильнее всего природная стихия ударила по коренному населению.

«Борьба коренных гавайцев за суверенитет приобрела новую остроту после августовских лесных пожаров, которые испепелили западный Мауи», - сказано в статье, где отмечается, что активисты коренных народов называют «восстановление Гавайев как самодостаточного островного государства единственным способом сохранить их для своих детей и внуков».

Уточняется, что во время лесных пожаров сгорело много жилых домов, из-за чего на данный момент более десяти тысяч гавайцев должны переселяться, а средняя стоимость жилья превышает 1 млн долларов.

«Массовое движение за суверенитет выросло из требований вернуть себе почти 1,8 млн акров земель королевства, которые захватили США», - заявил декан Гавайской школы Гавайского университета в Маноа Джонатан Осорио.

Как сообщила изданию член окружного совета Западного Мауи Тамара Палтин, гавайские законодатели почти не имеют возможность для того, чтобы смягчить последствия жилищного кризиса.

Напомним, лесные пожары были вызваны сильным ветром из-за урагана Дора, застав врасплох жителей острова Мауи в ночь на 10 августа 2023 года. Сообщалось, что все началось в ночное время, в результате местные жители, в том числе и дети, ныряли в океан в попытках обеспечить безопасность. Как сообщалось, Лахайна за считанные минуты выгорела дотла.