Закария: ряд украинцев называют возможным прекращение огня с Россией Фото: REUTERS

Американский эксперт по международной политике Фарид Закария заявил, что ряд украинцев готовы рассмотреть предложение о прекращении огня с Россией в обмен на гарантии безопасности.

По его слова, никто из украинцев, с которыми он смог пообщаться, не считает, что Украине необходимо прекращать боевые действия, но при более длительном общении они раскрываются нюансы своих взглядов.

«Некоторые говорят, что возможно представить прекращение огня, при котором Украина никогда юридически не признает легитимность российской власти над частями Донбасса и Крыма, в обмен на реальные гарантии безопасности», - пишет американский эксперт в материале для The Washington Post.

Напомним, пару дней назад советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил против прекращения огня и переговоров Киева с Москвой. По его словам, «любой сценарий прекращения огня и замораживания войны на Украине при нынешней диспозиции будет фактической победой России».