Умер Отари Гогиберидзе, звездный хирург

Умер Отари Гогиберидзе Фото: из соцсетей

В Москве от последствий перенесенной ранее коронавирусной инфекции умер «звездный» хирург Отари Гогиберидзе. Об смерти известного хирурга в субботу, 9 сентября, «Известиям» сообщила бывшая жена врача Яна Лапутина.

«После COVID-19, перенесенного в феврале, он очень долго восстанавливался, и, к сожалению, он сегодня скончался», - рассказала бывшая супруга хирурга.

Отари Гогиберидзе имел 28-летний опыт в пластической хирургии. Через два года после окончания РУДН по специальности «лечебное дело», в 1997, он отучился в ординатуре челюстно-лицевой хирургии.

Известный врач был сертифицированным международным тренером по работе с платами-фиксаторами из США для моделирующей пластики лица. Он стал членом Европейской конфедерации пластической реконструктивной эстетической хирургии, а также правления Региональной общественной организации «Общество эстетических хирургов». Кроме того, он был членом Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов (РОПРЭХ).