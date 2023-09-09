Памфилова не видит нужды знакомить страны НАТО с ходом выборов в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова заявила о попытках стран – членов Североатлантического альянса информационно воевать с Москвой. Она отметила, что приглашать представителей блока ознакомиться с ходом выборов в России бесполезно.

«Когда представители НАТО пытаются информационно воевать с нами, когда они заявляют, что проводимые выборы - это фикция. Что я хочу сказать: приглашать их лично, чтобы они ознакомились с ходом голосования, бесполезно», - заявила глава ЦИК.

Напомним, выборы в России в единый день голосования во многих российских регионах проходят в три дня, начиная с пятницы, 8 сентября. Однако основным днем станет воскресенье, 10 сентября.

Как писал сайт KP.RU, в минувшую пятницу, 8 сентября, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев подвел итоги первого дня голосования за мэра российский столицы. По его словам, выборы градоначальника проходят в штатном режиме.