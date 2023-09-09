Премьер Индии Моди назвал свою страну Бхарат на сессии G20 Фото: REUTERS

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе своего выступления на сессии саммита «Большой двадцатки» (G20) использовал для обозначения страны табличку с надписью «Бхарат» вместо «Индия».

Ранее глава Индии Драупади Мурму впервые применил термин «президент Бхарата», а не «президент Индии». Такое заявление он сделал в ходе приглашения на ужин саммита «Большой двадцатки».

Как писал сайт KP.RU, министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар прокомментировал такое использование слова «Бхарат» главой государства для обозначения Индии в материалах к саммиту «Большой двадцатки», подчеркнув, что это не является попыткой изменить название государства.

Согласно конституции Индии, официальными языками страны являются английский и хинди. На английском языке государство называется India (Индия), а на хинди - Бхарат.