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НовостиВ мире9 сентября 2023 8:30

Премьер Индии Моди назвал свою страну Бхарат на сессии G20

Глава правительства использовал табличку «Бхарат» для обозначения страны
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Премьер Индии Моди назвал свою страну Бхарат на сессии G20

Премьер Индии Моди назвал свою страну Бхарат на сессии G20

Фото: REUTERS

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе своего выступления на сессии саммита «Большой двадцатки» (G20) использовал для обозначения страны табличку с надписью «Бхарат» вместо «Индия».

Ранее глава Индии Драупади Мурму впервые применил термин «президент Бхарата», а не «президент Индии». Такое заявление он сделал в ходе приглашения на ужин саммита «Большой двадцатки».

Как писал сайт KP.RU, министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар прокомментировал такое использование слова «Бхарат» главой государства для обозначения Индии в материалах к саммиту «Большой двадцатки», подчеркнув, что это не является попыткой изменить название государства.

Согласно конституции Индии, официальными языками страны являются английский и хинди. На английском языке государство называется India (Индия), а на хинди - Бхарат.