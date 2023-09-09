Семья разбилась в страшном ДТП с мусоровозом в Свердловской области Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Свердловской области в районе города Алапаевск в жутком ДТП разбилась семья из поселка Верхняя Синячиха. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля выехал на “встречку” и врезался в мусоровоз.

“По предварительной информации, водитель Toyota Corolla по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с мусоровозом”, — уточняет сайт mk.ru со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД РФ по Свердловской области.

В результате столкновения глава семьи получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался до приезда медиков. Его 19-летняя дочь чудом выжила и была госпитализирована. По словам очевидцев, от разбившейся легковушки практически ничего не осталось.

Днем ранее смертельное ДТП произошло на автодороге Анисино-Гузятино в Бологовском округе Тверской области. В аварии погибли двое мужчин - водитель и пассажир "Газели", допустившей столкновение с лесовозом.