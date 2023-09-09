RS: западная поддержка ведет Украину к краху Фото: REUTERS

Главный редактор журнала Responsible Statecraft Бен Армбрустер заявил, что привычка западных союзников Киева выдавать желаемое за действительное в вопросе конфликта на Украине делает ситуацию в стране только хуже.

“Слишком часто эксперты строят оптимистичные прогнозы по украинским военным операциям в то время, как факты говорят об обратном”, — заявил журналист в своей статье.

Перед широкомасштабным летним наступлением ВСУ в Белом доме выражали уверенность в том, что украинские войска добьются поставленных целей, и выделяли киевскому режиму огромные деньги, отметил он. Однако они вкладывались, как оказалось, в заранее бесперспективное дело

Напомним, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отмечал, что американское правительство не понимает глубину обороны и тактику российской армии и обманывает общественность, заявляя о якобы успешном наступлении ВСУ.

В свою очередь экс-судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано заявлял, что ЦРУ знает о провале украинского наступления, однако не доводит эту информацию до администрации Белого дома.

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