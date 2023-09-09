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НовостиПолитика9 сентября 2023 9:37

Песков: все условия возобновления зерновой сделки известны и согласованы

Ранее Владимир Путин заявлял о готовности реанимировать сделку при выполнении всех ранее достигнутых договоренностей
Сергей ЧИКОВ
Песков: все условия возобновления зерновой сделки известны и открыты

Песков: все условия возобновления зерновой сделки известны и открыты

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль уже озвучивал требования для реанимации зерновой сделки.

"Президентом России четко сказано, что условия хорошо известны, они согласованы… <...> То есть речь, конечно, идет о том, что нужно вернуться к основам тех договоренностей, которые были изначально и которые нам очень давно обещали выполнить", — сказал Песков.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган активно призывает страны G20 выполнить требования России для возобновления зерновой сделки.

В свою очередь президент России Владимир Путин также заявлял, что Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке при выполнении ряда условий.

Напомним, Москва вышла из зерновой сделки из-за систематического игнорирования западными странами договоренностей, достигнутых ранее и закрепленных в рамках меморандума Россия-ООН.