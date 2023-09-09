Путин проголосовал на выборах мэра Москвы онлайн Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах мэра Москвы в онлайн-формате. Как сообщил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, выбор такого способа связан с напряженным графиком главы государства.

Напомним, в 2022 году президент России также проголосовал онлайн на выборах муниципальных депутатов Москвы. Позже российский лидер назвал такой вид голосование очень удобным и надежным.

Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 8 сентября, глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев подвел итоги первого дня голосования за мэра российской столицы, сообщив, что выборы градоначальника проходят в штатном режиме.