Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика9 сентября 2023 9:50

Путин проголосовал на выборах мэра Москвы онлайн

Песков заявил, что выбор такого формата связан с напряженным графиком президента
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Путин проголосовал на выборах мэра Москвы онлайн

Путин проголосовал на выборах мэра Москвы онлайн

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах мэра Москвы в онлайн-формате. Как сообщил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, выбор такого способа связан с напряженным графиком главы государства.

Напомним, в 2022 году президент России также проголосовал онлайн на выборах муниципальных депутатов Москвы. Позже российский лидер назвал такой вид голосование очень удобным и надежным.

Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 8 сентября, глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев подвел итоги первого дня голосования за мэра российской столицы, сообщив, что выборы градоначальника проходят в штатном режиме.