Российские войска нанесли удары по базам подготовки диверсантов ВСУ

Pоссийские войска нанесли шесть групповых ударов по объектам военной инфраструктуры Украины Фото: REUTERS

Министерство обороны РФ сообщило, что в период, со 2 по 9 сентября этого года российские войска нанесли шесть групповых ударов по объектам военной инфраструктуры Украины, а также базам подготовки диверсантов украинской армии.

В заявлении военного ведомства отмечается, что при ударах по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) было нарушено обеспечение группировок украинских на Херсонском и Запорожском направлениях.

Напомним, накануне в военном ведомстве сообщили, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ в ночь на среду, 6 сентября, нанесли удар высокоточным оружием по базе подготовки диверсионных групп украинских войск.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Захар Прилепин: Я точно знал, что меня убьют в этом году (подробнее)