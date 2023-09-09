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НовостиПолитика9 сентября 2023 10:00

Российские войска нанесли удары по базам подготовки диверсантов ВСУ

Нарушено обеспечение группировок украинских на Херсонском и Запорожском направлениях
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Pоссийские войска нанесли шесть групповых ударов по объектам военной инфраструктуры Украины

Pоссийские войска нанесли шесть групповых ударов по объектам военной инфраструктуры Украины

Фото: REUTERS

Министерство обороны РФ сообщило, что в период, со 2 по 9 сентября этого года российские войска нанесли шесть групповых ударов по объектам военной инфраструктуры Украины, а также базам подготовки диверсантов украинской армии.

В заявлении военного ведомства отмечается, что при ударах по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) было нарушено обеспечение группировок украинских на Херсонском и Запорожском направлениях.

Напомним, накануне в военном ведомстве сообщили, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ в ночь на среду, 6 сентября, нанесли удар высокоточным оружием по базе подготовки диверсионных групп украинских войск.

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