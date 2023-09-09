NTV: В Турции грузовик врезался в толпу молящихся, пять человек погибли

В Турции грузовик врезался в толпу молящихся, пять человек погибли Фото: REUTERS

Телеканал NTV сообщил, что 9 сентября в городе Кахраманмараш на юго-востоке Турции из-за отказа тормозов грузовик влетел в толпу молящихся, пять человек погибли.

“Грузовой автомобиль, у которого отказали тормоза, врезался в толпу людей, участвовавших в похоронной молитве. По предварительным данным, погибли пять человек, 25 человек получили ранения”, — уточняется в репортаже.

Телеканал уточнил, что трагедия произошла на трассе Кахраманмараш-Андирин, водитель грузовика перед столкновением с людьми врезался в стоящие перед ними автомобили.

Напомним, в начале сентября в Турции грузовик с песком врезался в автобус с людьми, которые направлялись на свадьбу. В результате столкновения шесть человек погибли и еще 43 пострадали. По предварительным данным, трагедия произошла из-за того, что водитель грузовика потерял управление.