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НовостиПолитика9 сентября 2023 10:34

Российские войска отбили 39 атак ВСУ в Запорожской области за неделю

На данном направлении противник потерял более 845 солдат и более 50 единиц техники за неделю
Сергей ЧИКОВ
Минобороны: ВС России за неделю отбили 39 атак ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны: ВС России за неделю отбили 39 атак ВСУ на Запорожском направлении

Фото: Александр КОЦ

Минобороны России сообщило, что за прошедшую неделю украинские войска 39 раз пытались прорвать оборону ВС России в районе населенных пунктов Работино и Вербовое, однако все атаки были отбиты, противник потерял более 845 бойцов и более 50 единиц техники.

“На запорожском направлении подразделения ВСУ в течение недели продолжали безуспешные попытки прорыва обороны российских войск в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области”, — сообщается в новой недельной сводке о ходе спецоперации.

По данным Минобороны, российские войска за неделю уничтожили 27 танков и других бронемашин ВСУ, в том числе британский танк Challenger 2. Всего за время спецоперации противник потерял более 11 тысяч танков и других типов бронемашин.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий ранее отмечал, что ВСУ за время штурма села Работино потеряли уже около 10 тысяч солдат и вынуждены брать “тактическую паузу”, поскольку просто не успевают вывозить погибших и раненых с передовой.