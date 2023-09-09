Российские войска отбили 39 атак ВСУ в Запорожской области за неделю

Минобороны: ВС России за неделю отбили 39 атак ВСУ на Запорожском направлении Фото: Александр КОЦ

Минобороны России сообщило, что за прошедшую неделю украинские войска 39 раз пытались прорвать оборону ВС России в районе населенных пунктов Работино и Вербовое, однако все атаки были отбиты, противник потерял более 845 бойцов и более 50 единиц техники.

“На запорожском направлении подразделения ВСУ в течение недели продолжали безуспешные попытки прорыва обороны российских войск в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области”, — сообщается в новой недельной сводке о ходе спецоперации.

По данным Минобороны, российские войска за неделю уничтожили 27 танков и других бронемашин ВСУ, в том числе британский танк Challenger 2. Всего за время спецоперации противник потерял более 11 тысяч танков и других типов бронемашин.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий ранее отмечал, что ВСУ за время штурма села Работино потеряли уже около 10 тысяч солдат и вынуждены брать “тактическую паузу”, поскольку просто не успевают вывозить погибших и раненых с передовой.