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НовостиПолитика9 сентября 2023 10:47

Журналисты выстроились в очередь для фото с флагом России на саммите G20

Отмечается, что российский флаг пользовался такой же популярностью на БРИКС
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Журналисты выстроились в очередь для фото с флагом России на саммите G20

Журналисты выстроились в очередь для фото с флагом России на саммите G20

Фото: REUTERS

На саммите «Большой двадцати» (G20) журналисты выстраивались в очередь, чтобы сделать фотографии с российским флагом.

«Сегодня все ко мне подходят, все даже говорят спасибо, за то что я привезла этот флаг. Некоторые даже завидуют, так как забыли свои флаги, но мы - российская сторона - постарались и привезли», - приводит РИА Новости слова журналистки Екатерины Надольской, которая принесла на саммит «Большой семерки» российский флаг.

Как отмечает журналистка, российский флаг пользовался такой же популярностью на БРИКС. Она добавила, что в Индии местные жители и журналисты уважительно относятся к России.

Напомним, саммит «Большой двадцатки» начался в Нью-Дели в субботу, 9 сентября, и продлится два дня. Российскую делегацию по поручению президента России Владимира Путина на мероприятии представляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.