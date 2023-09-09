Журналисты выстроились в очередь для фото с флагом России на саммите G20 Фото: REUTERS

На саммите «Большой двадцати» (G20) журналисты выстраивались в очередь, чтобы сделать фотографии с российским флагом.

«Сегодня все ко мне подходят, все даже говорят спасибо, за то что я привезла этот флаг. Некоторые даже завидуют, так как забыли свои флаги, но мы - российская сторона - постарались и привезли», - приводит РИА Новости слова журналистки Екатерины Надольской, которая принесла на саммит «Большой семерки» российский флаг.

Как отмечает журналистка, российский флаг пользовался такой же популярностью на БРИКС. Она добавила, что в Индии местные жители и журналисты уважительно относятся к России.

Напомним, саммит «Большой двадцатки» начался в Нью-Дели в субботу, 9 сентября, и продлится два дня. Российскую делегацию по поручению президента России Владимира Путина на мероприятии представляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.