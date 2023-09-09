Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Минобороны России сообщило, что за прошедшую неделю российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении, противник потерял более 1230 солдат и 78 единиц техники, в том числе 17 артиллерийских и минометных установок.

“На Южно-Донецком направлении подразделения российских войск слаженными действиями за неделю отразили четыре атаки противника, продолжая наносить комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ”, — сообщается в недельной сводке о ходе спецоперации.

На соседнем Донецком направлении противник за неделю потерял более 2100 военнослужащих, на Запорожском направлении потери ВСУ превысили 845 военнослужащих и 27 танков и бронемашин другого типа.

Напомним, всего за три месяца наступления ВСУ потеряли более 66 тысяч военнослужащих и более 7 тысяч единиц военной техники. При этом, по мнению бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, число потерь ВСУ за все время конфликта к концу года может превзойти отметку в 500 тысяч человек.

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