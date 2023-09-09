Полковник Макгрегор: Киев готов пойти за беженцами, чтобы отправить их на фронт Фото: REUTERS

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что киевский режим готов посылать людей в другие страны на поиск украинских беженцев для восполнения потерь в рядах ВСУ.

“На Украине почти ничего не осталось. Известно, что на Западной Украине работают отряды вербовщиков в армию, пытающиеся поймать кого-нибудь, кто хоть как-то может держать оружие”, — сказал военный в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche.

Макгрегор отметил, что в последнее время Киев активно давит на Польшу с призывами возвращать всех украинских беженцев мобилизационного возраста обратно на Украину.

При этом, по мнению военного, конфликт будет продолжаться, если западные союзники Киева не откажутся от поддержки ВСУ. Киевский режим всегда будет находить новых солдат, пока в стране не останется никого.

Президент России Владимир Путин также отмечал, что огромные потери украинских войск в ходе летнего наступления показывают готовность Запада поддерживать конфликт до последнего украинца, но мобилизационный резерв Киева все же не бесконечен.

Тем временем бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что общее число потерь ВСУ за время конфликта к концу 2023 года может превысить отметку в полмиллиона человек.