Глава Евросовета Мишель раскритиковал бесплатные поставки зерна из РФ в Африку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Евросовета Шарль Мишель в субботу, 9 сентября, раскритиковал намерения РФ, Турции и Катара бесплатно поставить российское зерно в нуждающиеся африканские страны.

«Какой цинизм и неуважение к африканским странам в то время, как мы знаем, что черноморская сделка позволила экспортировать 30 млн тонн украинского зерна, в основном, в самые незащищенные страны», - цитирует совет ЕС заявление Мишеля в ходе саммита «Большой двадцатки» в Индии.

Глава Евросовета также напомнил, что через так называемые «коридоры солидарности», которые были организованы странами ЕС, удалось экспортировать около 40 млн тонн зерна.

Ранее Россия и Турция договорились о поставке одного миллиона тонн зерна в наиболее нуждающиеся страны. Ожидается, что российское продовольствие будет поставлено в Турцию по льготной цене при финансовом обеспечении Катара. Данная инициатива встретила позитивную реакцию у Анкары и Дохи, отмечал замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Напомним, Москва вышла из зерновой сделки из-за систематического игнорирования западными странами договоренностей, закрепленных в рамках меморандума Россия-ООН. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Кремль уже озвучивал требования для реанимации соглашения.