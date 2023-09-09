В Киеве и области начались массовые проверки для выявления дезертиров

"Страна": в Киеве и области начали массовые проверки для выявления дезертиров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинское издание “Страна” со ссылкой на источники в МВД Украины сообщило, что в Киеве и Киевской области с 9 по 16 сентября будет проводиться массовая проверка людей и транспорта с целью выявления дезертиров.

“Будут перекрывать целые районы. Проверять будут как военных, так и гражданских. Цель таких мероприятий, выявление дезертиров и незарегистрированного оружия или боеприпасов”, — уточняет издание.

В публикации отмечается, что полицейские будут совершать и поквартирный обход, а после Киева такие же проверки пройдут во всех областях Украины.

Напомним, недавно жители Киева стали жаловаться, что в городе началась мобилизация даже мужчин старше 50 лет, а сотрудники военкоматов находятся во всех людных местах столицы Украины.

Политолог Олег Соскин отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский уже паникует из-за острой нехватки личного состава в рядах ВСУ и усиливает мобилизацию, однако это лишь приводит к росту недовольства украинцев, поскольку никто не хочет отдавать жизнь за страну.