Лидеры G20 заявили в декларации о недопустимости применения ядерного оружия Фото: REUTERS

Лидеры «Большой двадцатки» выступают против применения ядерного оружия. Об этом сказано в итоговой декларации, которая была принята на саммите в Индии.

«В соответствии с Уставом ООН все государства должны воздерживаться от угроз и использования силы для достижения территориальных приобретений, применения или угрозы применения ядерного оружия», - говорится в обнародованном документе.

Напомним, лидеры G20 приняли итоговую декларацию проходящего в Нью-дели саммита. В ней они признали различие оценок относительно ситуации на Украине среди членов организации. Кроме того, декларация призывает соблюдать принципы международного права.

Сайт KP.RU писал, чем запомнилось начало саммита «Большой двадцатки» в Индии. Так, премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил сделать Африканский Союз постоянным членом G20 и выразил уверенность в том, что все члены согласятся с таким предложением.