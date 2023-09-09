Рогов: второй танк Challenger 2 в Запорожской области подбили с одного выстрела ПТРК "Корнет" Фото: пресс-служба Балтфлота

Председатель общественного движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов заявил, что второй по счету британский танк Challenger 2 был подбит одним выстрелом противотанкового комплекса “Корнет”.

“На британские танки объявлена охота, их участь незавидна. Они также хорошо горят, как и остальная западная техника, переданная украинским нацистам.” — отметил Рогов в интервью РИА Новости.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что всего в этом районе зафиксировали около семи танков Challenger 2, два из которых уже уничтожено.

Военные эксперты издания Military Watch также отмечали, что британский танк был подбит при помощи “Корнета”, о чем свидетельствуют характерные скорость и траектория полета ракеты в видео, опубликованном Минобороны РФ. Аналитики добавили, что таким образом ПТРК “Корнет” зарекомендовал себя как мощнейшую установку, способную уничтожать любую основную западную бронетехнику.