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НовостиПолитика9 сентября 2023 13:00

Шерпа РФ Лукаш назвала сложными переговоры по украинскому вопросу на саммите G20

Однако сработала коллективная позиция БРИКС, отметила шерпа
Екатерина КОСОБОКОВА
Шерпа РФ Лукаш назвала сложными переговоры по украинскому вопросу на саммите G20

Шерпа РФ Лукаш назвала сложными переговоры по украинскому вопросу на саммите G20

Фото: REUTERS

Шерпа России в G20 Светлана Лукаш прокомментировала переговоры по украинскому вопросу в рамках саммита в Индии. Она отметила, что они были очень сложными, но сработала позиция стран БРИКС.

«По украинскому сюжету были очень сложные переговоры, и прежде всего сработала, наверное, коллективная позиция стран БРИКС и других партнеров», - заявила Лукаш.

Она подчеркнула, что лидеры «Большой двадцатки» договорились действовать в едином ключе в урегулировании конфликтов во всем мире.

Сайт KP.RU писал, что лидеры стран «Большой двадцати» приняли итоговую декларацию проходящего в Нью-Дели саммита, признав различие оценок относительно ситуации на Украине среди членов организации.

Издание Bloomberg ранее отмечало, что при согласовании формулировок по украинскому вопросу страны G20 сумели «преодолеть разногласия между Москвой» и некоторыми странами Запада.