Шерпа РФ Лукаш назвала сложными переговоры по украинскому вопросу на саммите G20 Фото: REUTERS

Шерпа России в G20 Светлана Лукаш прокомментировала переговоры по украинскому вопросу в рамках саммита в Индии. Она отметила, что они были очень сложными, но сработала позиция стран БРИКС.

«По украинскому сюжету были очень сложные переговоры, и прежде всего сработала, наверное, коллективная позиция стран БРИКС и других партнеров», - заявила Лукаш.

Она подчеркнула, что лидеры «Большой двадцатки» договорились действовать в едином ключе в урегулировании конфликтов во всем мире.

Сайт KP.RU писал, что лидеры стран «Большой двадцати» приняли итоговую декларацию проходящего в Нью-Дели саммита, признав различие оценок относительно ситуации на Украине среди членов организации.

Издание Bloomberg ранее отмечало, что при согласовании формулировок по украинскому вопросу страны G20 сумели «преодолеть разногласия между Москвой» и некоторыми странами Запада.