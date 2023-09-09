BZ: ВСУ несут тяжелые потери, хотя Россия еще не задействовала все свои силы Фото: REUTERS

Немецкая газета Berliner Zeitung заявила, что украинская армия несет невосполнимые потери, хотя российские войска еще даже не задействовали все доступные силы.

“ВСУ в ходе наступления несут колоссальные потери в кадрах и западной технике, но при этом не добились серьезных успехов. <…>. Россия, напротив, еще не развернула основную часть своих военных сил”, — считают авторы статьи.

В публикации отмечается, что даже запланированные поставки западного оружия не смогут компенсировать огромные потери ВСУ, поскольку украинская армия находится в слишком тяжелом положении.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер также отмечал, что в ходе наступления ВСУ потеряли почти все боеспособные подразделения и могут быть полностью уничтожены уже осенью 2023 года, если киевский режим решит продолжить активные боевые действия.

В свою очередь бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что Киев в попытках восполнить потери в рядах ВСУ уже готов посылать людей для поиска беженцев в других странах. На Украине уже почти не осталось пригодных к службе людей.