Умер Николай Шейко, режиссер МХТ имени Чехова

Николай Шейко умер в возрасте 85 лет Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

9 сентября умер Николай Шейко, заслуженный деятель искусств России и режиссер Московского художественного театра имени Антона Павловича Чехова. Об этом сообщили на сайте театра.

"Печальная весть: не стало Николая Михайловича Шейко, режиссёра, заслуженного деятеля искусств России, много лет возглавлявшего литературную часть МХТ. Этой весной мы отметили его 85-летие", — сообщает МХТ им. Чехова.

Николай Шейко окончил Харьковский институт театрального искусства в 1962 году и за свою многолетнюю карьеру поставил более ста спектаклей. В театре отметили, что Шейко отлично знал историю театра и был мастером “высокого штиля” и изящного слога.

Церемония прощания с Николаем Шейко пройдет 13 сентября в 11:00 мск в МХТ имени Чехова. Заслуженного деятеля искусств похоронят на Митинском кладбище в Москве.