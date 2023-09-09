Bloomberg: Китай высказался против проведения саммита G20 в США в 2026 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китай выступил против проведения саммита «Большой двадцатки» в 2026 году в США. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

«Китай высказал возражения против того, чтобы США принимали у себя G20 в 2026 году», - проинформировало издание.

По его данным, возражения КНР поддержала Россия. Однако, как уточнило Bloomberg, подобные заявления являются символичными, потому что решение о проведении саммита в Соединенных Штатах, скорее всего, не отменят.

Напомним, лидеры стран G20 приняли итоговую декларацию проходящего в Нью-Дели саммита, признав различие оценок относительно ситуации на Украине среди членов организации. Также утверждено решение, что следующие саммиты «Большой двадцатки» пройдут в Бразилии (2024), ЮАР (2025) и США (2026).

Сайт KP.RU писал, что председатель КНР Си Цзиньпин решил не приезжать в Нью-Дели на саммит стран G20. Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что разочарован этим, так как тот не сможет принять участие в переговорах с ним.