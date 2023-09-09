Путин утвердил порядок исполнения долговых обязательств России по еврооблигациям Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин утвердил новый временный порядок исполнения долговых обязательств РФ по еврооблигациям.

Согласно опубликованному указу, временный порядок касается и резидентов, и иностранных кредиторов. Документ предполагает, что Россия имеет право направить в отечественный центральный депозитарий заявление об открытии на имя иностранного депозитария рублевого счета типа «И». Бенефициарами по счету будут владельцы еврооблигаций и ряд других лиц. В указе также определен механизм индексации средств на счетах «И» и порядок их перечисления держателям.

Аналогичный документ, подписанный главой государства 22 июня 2022 года, перестает действовать.

Напомним, в соответствии с указом президента России от 22 июня 2022 года Минфин РФ перешел на порядок исполнения обязательств, который предусматривает выплаты облигаций в рублях.

Сайт KP.RU писал, что Центробанк произведет равномерную продажу иностранной валюты общим объемом 150 млрд рублей в период с 14 по 22 сентября 2023 года. Уточнялось, что такие меры обусловлены предстоящим 16 сентября погашением валютного выпуска еврооблигаций.