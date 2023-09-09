Владимир Путин примет участие в VIII Восточном экономическом форуме с 11 по 12 сентября Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин совершит рабочую поездку во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме. 11 сентября глава государства посетит интерактивную презентацию по результатам развития Дальнего Востока, а 12 сентября выступит на пленарной сессии форума.

“11–12 сентября Владимир Путин совершит рабочую поездку в Дальневосточный федеральный округ (г. Владивосток), в ходе которой примет участие в VIII Восточном экономическом форуме.” — сообщается на сайте Кремля.

В первый день поездки после просмотра презентации по развитию глава государства в режиме видеосвязи проведет совещание на тему программ развития дальневосточных городов, после чего проведет встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

12 сентября, после выступления на форуме, президент планирует провести ряд встреч с главами иностранных делегаций, посетивших мероприятие.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнял, что Владимир Путин планирует провести бизнес-диалоги с делегациями из Индии, Китая, Монголии и АСЕАН. Также в ходе рабочей поездки президент поучаствует в запуске ряда промышленных предприятий Дальнего Востока.