Детский сад в Башкирии закрыли после массового заболевания кишечной инфекцией Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сотрудники Роспотребнадзора закрыли детский сад в башкирском городе Белорецк после массового заболевания кишечной инфекцией воспитанников и персонала учреждения. Об этом в субботу, 9 сентября, проинформировало региональное управление ведомства.

По информации UFA.KP.RU, инцидент произошел в детсаду №19. Предварительно, причиной заболевания стал сальмонеллез.

«Детский садик закрыли и опечатали. Угрозы распространения инфекции нет», - сказано в сообщении Роспотребнадзора.

По информации прокуратуры республики, часть заболевших детей госпитализировали, остальные лечатся дома, их состояние удовлетворительное.

Ранее в Петербурге несколько десятков человек пожаловались на симптомы отравления после того, как они поели еду из доставки. По последним данным, в городе уже выявили 69 случаев острой кишечной инфекции.

Сайт KP.RU писал, что у работников распределительного центра Ozon на территории логопарка «Кольцовский» в Екатеринбурге была зафиксирована вспышка менингококковой инфекции. Всего было выявлено семь случаев заражения. Сообщалось, что двое сотрудников центра скончались.