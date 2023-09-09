Пропавшего экс-директора Петербургского института вакцин Трухина нашли в СИЗО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пропавшего несколькими днями ранее бывшего директора Петербургского института вакцин Виктора Трухина нашли в СИЗО.

“Виктора Трухина нашли и заключили под стражу. И не из-за того, что он пропадал, а из-за подозрений в растрате. Как полагает следствие, мужчина причинил исследовательскому институту, в котором работал, ущерб на сумму более 436 млн рублей”, — сообщает “КП-Петербург” со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

Экс-директор института был снят с должности еще 4 сентября по подозрению в нецелевой растрате денежных средств. При этом в тот же день Трухин пропал и перестал выходить на связь с родственниками.

9 сентября стало известно, что подозреваемый согласился сотрудничать со следствием и просил на этом основании выбрать меру пресечения в виде домашнего ареста, но суд отправил Трухина под стражу до 7 ноября.