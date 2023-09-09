Путин поблагодарил участников СВО из Смоленской области за верность Отечеству Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в субботу, 9 сентября, выразил благодарность жителям Смоленской области, которые принимают участие в специальной военной операции (СВО).

«Сегодня, продолжая великие традиции патриотизма, преданного служения Родине, многие уроженцы Смоленщины проявляют отвагу и доблесть, участвуя в проведении СВО. Хочу сказать им всем огромное спасибо за верность долгу и Отечеству», - сказал Путин на совещании по развитию Смоленской области.

Российский лидер обратился к региональным властям с просьбой держать на личном контроле оказание помощи участникам СВО и их семьям.

Путин также поздравил всех жителей региона с 80-летием освобождения Смоленщины от нацистских оккупантов и с 1160-летием Смоленска. Глава государства заявил, что все гордятся той ролью, которую всегда играл город-герой в истории страны.

Ранее президент РФ на заседании оргкомитета «Победа» заявил, что все без исключения участники спецоперации должны обладать равными правами. Он напомнил, что все они героически сражаются, некоторые отдают жизнь за страну.

Путин также отмечал, что герои специальной военной операции на Украине достойны славы участников Битвы на Курской дуге в августе 1943 года.