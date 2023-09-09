“Необычный подход”: в США рассказали о сюрпризе российских войск для саперов ВСУ

BI: нестандартные российские минные поля стали проблемой для наступления ВСУ Фото: REUTERS

Издание Business Insider сообщило, что российские войска начали создавать нестандартные минные поля, тем самым серьезно мешая подразделениям ВСУ атаковать их позиции.

“Российские минные поля <...> на протяжении всего наступления остаются постоянной проблемой для Украины”, — пишут авторы статьи.

Отмечается, что под “нестандартностью” новых полей имеется в виду их размеры и геометрия, из-за чего старая тактика украинских саперов стала неэффективной. При этом, подчеркивают авторы, минные поля и ранее были одной из главных проблем для украинских войск, а новый подход российских войск еще сильнее усугубил проблемы ВСУ.

Минные поля раньше тоже представляли собой серьезную угрозу для наступающих солдат ВСУ, а теперь их нестандартность лишь усугубила эту проблему, подчеркнули журналисты.

Ранее издание The Washington Post отмечало, что российская армия основательно подготовилась к наступлению ВСУ, выстроила мощнейшую линию обороны и имеет возможность дистанционно минировать особо напряженные участки при помощи инженерных машин “Земледелие”.