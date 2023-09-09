Зеленский заявил, что Украина получит от Запада больше установок Gepard Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 9 сентября, заявил, что страна получит от стран Запада больше зенитных самоходных установок Gepard.

«Есть очередная договоренность. Украина получит больше Gepard для защиты нашей энергетической системы», - заявид Зеленский в видеообращении.

Он добавил, что Киев мобилизует «все силы» для того, чтобы нарастить поставки средств противовоздушной обороны.

Член сената США Джош Хоули заявил, что американское правительство не знает, что на самом деле происходит с оружием и деньгами, передаваемыми Украине. Хоули добавил, что оказанную киевскому режиму помощь необходимо поставить под контроль администрации президента США, но этим никто не будет заниматься из-за нежелания рассказывать правду.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что Запад должен прекратить поставлять оружие преступному киевскому режиму, если он хочет прекратить конфликт на Украине. Глава государства подчеркнул, что Россия не планировала начинать спецоперацию и не хотела Крымских событий. РФ хочет остановить конфликт, но его продолжает Запад, накачивая Киев всеми видами вооружения, отмечал российский лидер.