В воинской части в Симферополе произошел бытовой пожар Фото: Олег УКЛАДОВ

Пожар случился в субботу, 9 сентября, в одной из воинских частей, которая расположена в Симферополе. Об этом проинформировал советник главы Крыма Олег Крючков.

«Любой пожар в Симферополе украинская пропаганда стремится превратить в «перемогу». Не выйдет. В воинской части в Симферополе обычное бытовое возгорание», - написал Крючков в своем Telegram-канале.

По информации CRIMEA.KP.RU, пожар уже удалось локализовать. На месте работают две пожарные машины.

Сайт KP.RU писал о возгорании в складском помещении на Кусковской улице в Москве, которое произошло ночью 8 сентября 2023 года. Площадь пожара составила 800 квадратных метров.

Крупный лесной пожар несколько дней тушили в Геленджике в конце августа 2023 года. Площадь возгорания достигла 118 гектаров.