МИД Украины раскритиковал декларацию G20 за формулировки по кризису в стране Фото: REUTERS

Представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко выразил недовольство относительно позиции по ситуации в стране, которая была обозначена в итоговой декларации саммита G20.

«Украина благодарна партнерам, которые пытались включить в текст сильные формулировки. В то же время «Группе двадцати» нечем гордиться», - написал он в своих соцсетях.

Николенко добавил, что если бы Украина принимала участие в саммите, то лидеры «Большой двадцатки» лучше бы поняли ситуацию.

Ранее лидеры «Большой двадцатки» приняли итоговую декларацию проходящего в Нью-Дели саммита, признав различие оценок относительно ситуации на Украине среди членов организации. Шерпа России в G20 Светлана Лукаш отмечала, что половина стран отказалась трактовать происходящие в стране события в интересах Запада.

Сайт KP.RU писал, почему президента Украины Владимира Зеленского не пригласили на саммит G20. Глава министерства иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар пояснял, что это случилось из-за того, что «Большая двадцатка» занимается вопросами развития, а не безопасности.