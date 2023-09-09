Премьер Моди анонсировал запуск экономического коридора между Индией и Европой Фото: REUTERS

Премьер-министр Индии Нарендра Моди анонсировал запуск экономического коридора Индия - Ближний Восток - Европа.

«Этот коридор покажет устойчивый путь всему миру», - заявил Моди на пресс-конференции в ходе саммита G20.

Такой коридор станет первой в своем роде инициативой по сотрудничеству в сфере связи и инфраструктуры с участием Индии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Евросоюза и США.

Сайт KP.RU писал о первых итогах саммита «Большой двадцатки», который проходит в Индии. Шерпа России в G20 Светлана Лукаш рассказала, что половина стран объединения отказалась трактовать события на Украине в интересах Запада.

Ранее в Нью-Дели прошел саммит B20. На нем Моди подчеркнул, что «Деловая двадцатка» должна обеспечивать равенство всех стран - участниц мирового рынка, чтобы соблюдать баланс интересов потребителей и производителей.