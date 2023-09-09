Генконсул РФ Штодин выразил возмущение мэру Милана из-за выставки про «Азов»* Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генконсул России Дмитрий Штодин выразил возмущение мэру Милана Джузеппе Сале из-за проведения в итальянском городе выставки, посвященной украинскому националистическому батальону «Азов»*.

«Принимая во внимание, что без поддержки властей организация такого мероприятия была бы невозможна, я хотел бы выразить свое глубочайшее возмущение решением мэрии предоставить место украинскому воинскому подразделению «Азов»*», - заявил Штодин в соответствующем письме.

Генконсул РФ в Милане напомнил, что батальон известен массовыми убийствами на Донбассе. По его мнению, таким образом власти города не содействуют достижению мира на Украине, который сейчас широко обсуждается.

Ранее сотрудники Следственного комитета России выявили новые факты убийств мирных жителей Донбасса боевиками «Азова»*. Они установили, что в апреле 2022 года в Мариуполе в ответ на просьбу раненой пожилой женщины об оказании помощи военнослужащий подразделения с позывным «Админ» произвел три выстрела ей в голову.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее прокомментировал возращение главарей «Азова»* на Украину. По словам Пескова, оно нарушает условия имевшихся договоренностей и связано с провалами в наступлении ВСУ.

* Запрещенная в России террористическая организация