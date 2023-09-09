Хуснуллин: движение по разрушенной части Крымского моста запустят 15 сентября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин в субботу, 9 сентября, рассказал, когда планируется запустить автомобильное движение по поврежденной части Крымского моста. По его словам, это произойдет 15 сентября.

«Сегодня мы работаем в круглосуточном режиме. Я думаю, что 15 сентября по разрушенной части поедем, потому что полностью завершили установку на проектную отметку пролетного строения», - сообщил Хуснуллин в интервью телеканалу «Россия 1».

Он пояснил, что на поврежденном участке осталось положить асфальт, сделать освещение и нанести разметку.

В ночь с 16 на 17 июля 2023 года киевский режим устроил теракт на Крымском мосту. В результате удара надводных беспилотников ВСУ было частично повреждено дорожное полотно на одном из участков автомобильной части моста.

После произошедшего Хуснуллин доложил президенту России Владимиру Путину, что автомобильное движение по Крымскому мосту планируется полностью запустить к 1 ноября.