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НовостиОбщество9 сентября 2023 19:05

Более 2,5 миллиона человек проголосовали на выборах мэра Москвы за два дня

Свыше 335 тысяч человек отдали свои голоса за кандидатов при помощи бумажных бюллетеней
Екатерина КОСОБОКОВА
Более 2,5 миллиона человек проголосовали на выборах мэра Москвы за два дня

Более 2,5 миллиона человек проголосовали на выборах мэра Москвы за два дня

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свыше 2,5 млн человек уже проголосовали на выборах мэра Москвы. Такие данные обнародовал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев.

«На сегодняшний день на 20:00 избирательные участки уже закрыты, проголосовало более 2,5 млн москвичей», - сообщил журналистам Ковалев.

Глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова уточнила, что свыше 335 тысяч человек проголосовали «с использованием бюллетеней».

Сайт KP.RU писал, как будут проходить выборы мэра Москвы. Проголосовать смогут более 7 миллионов избирателей, их ждут на почти двух тысячах участках. Отдать свой голос за кандидата смогут и те, кто не имеют регистрации по месту жительства, для этого нужно было подать заявление о включении в список по месту нахождения. На выборах мэра Москвы в 2023 году доступно и дистанционное электронное голосование.

Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах мэра Москвы в субботу, 9 сентября. Глава государства отдал свой голос через дистанционную электронную систему голосования.