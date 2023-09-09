Более 2,5 миллиона человек проголосовали на выборах мэра Москвы за два дня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свыше 2,5 млн человек уже проголосовали на выборах мэра Москвы. Такие данные обнародовал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев.

«На сегодняшний день на 20:00 избирательные участки уже закрыты, проголосовало более 2,5 млн москвичей», - сообщил журналистам Ковалев.

Глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова уточнила, что свыше 335 тысяч человек проголосовали «с использованием бюллетеней».

Сайт KP.RU писал, как будут проходить выборы мэра Москвы. Проголосовать смогут более 7 миллионов избирателей, их ждут на почти двух тысячах участках. Отдать свой голос за кандидата смогут и те, кто не имеют регистрации по месту жительства, для этого нужно было подать заявление о включении в список по месту нахождения. На выборах мэра Москвы в 2023 году доступно и дистанционное электронное голосование.

Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах мэра Москвы в субботу, 9 сентября. Глава государства отдал свой голос через дистанционную электронную систему голосования.