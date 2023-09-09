MWM: российские военные на Украине массово жгут передовую западную броню Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы РФ уничтожили огромное количество западной бронетехники на Украине, поэтому в США и Европе начали задумываться о ее эффективности. Об этом сообщил портал Military Watch Magazine.

«Западные бронемашины на Украине выходят из строя с такой скоростью, что приходится задумываться об увеличении поставок. Однако их эффективность на практике оказалась под большим вопросом», - сказано в публикации.

По данным издания, российские войска успешно прожигают западную броню даже самыми недорогими противотанковыми установками типа «Корнет».

По информации портала, Соединенные Штаты долгое время боялись отправлять танки Abrams на Украину, опасаясь их массовых потерь, что может негативно сказаться на имидже военной промышленности страны. Издание пояснило, что Украина уже потеряла часть немецких и британских танков Leopard и Challenger, хотя они более живучи в бою, чем их аналоги из США.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что украинские солдаты отказываются использовать западные танки, поскольку они горят лучше, чем советская техника.

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала так называемого наступления потери Вооруженных сил Украины превысили 66000 человек и 7600 единиц вооружения. По его словам, в результате грамотных действий российских боевых расчетов за прошедший месяц сбито 159 реактивных снарядов HIMARS, свыше тысячи беспилотных летательных аппаратов, 13 крылатых ракет.