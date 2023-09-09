Президент Румынии заявил об обнаружении обломков дрона у границы с Украиной

Президент Румынии Йоханнис заявил об обнаружении обломков дрона рядом с Украиной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Румынии вблизи границы с Украиной обнаружили обломки иностранного беспилотника, заявил президент страны Клаус Йоханнис в разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Идентификация сегодня румынскими властями недалеко от границы с Украиной новых фрагментов беспилотников свидетельствует о том, что имело место абсолютно неприемлемое нарушение суверенного воздушного пространства Румынии», – сказано в заявлении на сайте президента Румынии.

В свою очередь генсек Североатлантического альянса заявил о полной поддержке Бухареста. Он напомнил, что недавно Соединенные Штаты решили переслать в Румынию истребители F-16 для защиты воздушного пространства страны.

Напомним, 6 сентября Йоханнис заявил союзникам по НАТО о падении обломков дронов на территории Румынии, отметив, что власти республики проводят расследование инцидента.

Столтенберг заявлял, что НАТО не считает падение обломков беспилотникам в Румынии следствием намеренной атаки России.