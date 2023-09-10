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НовостиПолитика9 сентября 2023 22:11

На Украине сообщили о взрывах в Сумской и Черниговской областях

В этих регионах объявлена воздушная тревога
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Несколько взрывов произошло в Сумской и Черниговской областях Украины

Несколько взрывов произошло в Сумской и Черниговской областях Украины

Фото: REUTERS

Несколько взрывов прозвучало в Сумской и Черниговской областях Украины, сообщили местные СМИ.

По информации издания «Зеркало недели», сейчас в этих регионах объявлена воздушная тревога. Кроме того, сирены тревоги прозвучали в Киевской и Полтавской областях.

Напомним, в пятницу, 8 сентября, взрыв прогремел в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. Власти города призывали местных жителей не вести фото- и видеосъемку.

Вечером в четверг, 7 сентября, взрывы произошли в подконтрольной Украине части Запорожской области, а за день до этого на Украине сообщали о взрывах в Киеве. Мэр города Виталий Кличко заявлял, что это было связано с работой системы противовоздушной обороны.