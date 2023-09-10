В США рассказали, куда уходят направляемые Украине деньги Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Выделяемые властями Соединенных Штатов Украине деньги в конечном счете попадают к крупнейшим подрядчикам Министерства обороны США, заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления страны Ларри Джонсон.

«Хотя эти деньги, как считается, выделяются на помощь Украине, на деле их получают такие компании, как Lockheed Martin, General Dynamics и другие военно-промышленные корпорации. Данные средства в конечном счете оседают на счетах предприятий ВПК, которые получают выгоду от этих боевых действий», – сказал он в эфире YouTube-канала журналиста Эндрю Наполитано.

Напомним, бывший разведчик США Скотт Риттер заявлял, что власти Соединенных Штатов боятся признать, что большая часть выделяемой Украине финансовой помощи оседает в карманах местных чиновников. Как уточнил экс-разведчик, речь идет о 60-70% всей направляемой Киеву помощи.

Сайт KP.RU рассказывал, как США наживаются на конфликте на Украине и кризисе Европы.