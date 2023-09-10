Пашинян уволил начальника Службы госохраны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал приказ об освобождении Саргиса Ованнисяна от должности начальника Службы государственной охраны страны.

«Руководствуясь законом «Об обеспечении безопасности лиц, подлежащих специальной государственной защите», освободить от должности начальника Службы государственной охраны Саргиса Ованнисяна», – говорится в приказе, опубликованном на портале правительства Армении.

Глава кабинета министров страны назначил временно исполняющим обязанности главы службы госохраны Артура Гаспаряна, которые занимал ранее должность заместителя начальника ведомства. Ованнисян был главой службы с апреля 2023 года.

Напомним, Пашинян в интервью изданию la Repubblica заявлял, что российские миротворческие войска якобы не обеспечивают безопасность Лачинского коридора в Нагорном Карабахе. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, что Россия не согласна с заявлениями политика об отдалении от Южного Кавказа.