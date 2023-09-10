Осуждающая помощь Киеву депутат Бундестага Вагенкнехт создаст свою партию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат парламента Германии от Левой партии Сара Вагенкнехт, известная своей критикой военной помощи Украине и антироссийских санкций, решила создать свою партию.

Как заявила парламентарий газете Bild, ее партия будет основана на четырех принципах экономическая целесообразность, предполагающая борьбу «безумной политикой» правительственной коалиции, социальная справедливость, которая предусматривает повышение зарплат, дипломатия во внешней политике и свобода по отношению к другим мнениям.

Вагенкнехт отметила, что намерена не допустить дальнейшего роста военного бюджета Германии. Кроме того, депутат выступает за заключение мирового соглашения с Россией и окончание экономической войны против Москвы, которая, по ее мнению, вредна для немецкой экономики.

Напомним, Вагенкнехт ранее осудила решение США о передаче Украине боеприпасов с обедненным ураном. Под своим постом в соцсети она прикрепила ссылку на мирную инициативу, разработанную немецкими профессорами совместно с отставным генералом ВВС Германии.