Times: В парламенте Британии задержан предполагаемый шпион Китая

В парламенте Британии задержан предполагаемый шпион Китая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полиция Великобритании задержала референта депутата парламента страна по подозрению в шпионаже в пользу Китая.

Как передает газета The Times, помощник депутата занимался внешнеполитическими вопросами, в частности, в сферу его деятельности входили отношения с КНР. Отмечается, что он какое-то время жил в Китае, где, вероятно, его и завербовали.

Полиция предполагает, что задержанный имел связи с высокопоставленными членами Консервативной партии, у которых есть доступ к секретной информации. Речь идет о заместителе министра внутренних дел Великобритании Томе Тугендхате и главе комитета парламента страны по иностранным делам Алисии Керн.

Напомним, в середине августа в Соединенном Королевстве задержали троих граждан Болгарии по подозрению в шпионаже в пользу России. Они жили в Великобритании несколько лет и якобы работали на спецслужбы РФ. Среди статей, которые им вменяют, хранение поддельных документов.