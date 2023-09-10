В Киеве прогремело несколько взрывов Фото: REUTERS

Несколько взрывов произошло в Киеве ночью в воскресенье, 10 сентября, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на очевидцев.

Как заявила Киевская городская военная администрация в своем Telegram-канале, падение обломков ракет было зафиксировано в Святошинском, Подольском, Шевченковском и Дарницком районах столицы Украины.

В настоящее время в городе работает система ПВО, объявлена воздушная тревога. Жителей Киева призывают оставаться в укрытиях.

Напомним, в воскресенье, 10 сентября, несколько взрывов прозвучало в Сумской и Черниговской областях Украины. В этих регионах была объявлена воздушная тревога. Кроме того, сирены тревоги звучали в Киевской и Полтавской областях.