Оппозиция пригрозила президенту Польши судом в случае своей победы на выборах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оппозиционная коалиция Польши «Гражданская платформа» пригрозила привлечь к суду президента и премьер-министра страны Анджея Дуду и Матеуша Моравецкого к суду в случае своей победы на выборах в парламент.

Как заявляется в представленной оппозицией предвыборной программе, «Гражданская платформа» намерена «поставить перед государственным трибуналом» президента, главу правительства Польши, а также министра госактивов Яцека Сасину, генпрокурора Збигнева Зибро, главу Национального банка Адама Глапинского и министра культуры и национального наследия Петра Глиньского.

Также оппозиция хочет потребовать привлечения к ответственности за коррупционные и экономические преступления некоторых чиновников и руководителей, в частности главу энергетического концерна Orlen Даниеля Обайтека. Помимо этого, «Гражданская платформа» пообещала обнародовать список лиц, подвергшихся незаконного прослушиванию, и имена тех, кто принимал решения о прослушивании поляков.

Напомним, в июне этого года акция протеста, организованная «Гражданской платформой», собрала около 500 тысяч участников.