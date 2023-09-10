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НовостиВ мире10 сентября 2023 1:38

Депутат Фогель: Польша видит в поддержке Украины отстаивание своих интересов

Украина, которая будет побеждена, будет представлять угрозу для Польши, заявил польский парламентарий
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Депутат Сейма Фогель заявил, что Польша видит в поддержке Украины отстаивание своих интересов

Депутат Сейма Фогель заявил, что Польша видит в поддержке Украины отстаивание своих интересов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша, поддерживая Украину, отстаивает свои собственные интересы, заявил председатель комитета по иностранным делам польского Сейма Радослав Фогель.

«Мы видим в этом свой собственный интерес. Грубо говоря, Украина, которая будет побеждена, будет представлять определенную угрозу для Польши», – сказал он в эфире Radio ZET.

По словам депутат, интересы Польши и ее народа всегда для Варшавы будут на первом месте, поэтому она сохранит запрет на поставки украинского зерна после 15 сентября. Как заявил Фогель, Польша может помочь с транзитом зерновой продукции из Украины, однако на своих условиях.

Напомним, Варшава готова ввести односторонний запрет на импорт украинского зерна в республику, если Европейский союз не продлит действующее эмбарго. Решение могут принять даже несмотря на возможные штрафы.