ВСУ случайно раскрыли уязвимость танков Leopard 2 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные сил Украины случайно выдали слабое место танков Leopard 2, разместив видео, на котором запечатлена динамическая защита, установленная на машинах украинскими военными.

Как передает газета Frankfurter Rundschau, ВСУ модифицировали Leopard 2 против российских противотанковых ракет, но вместе с тем раскрыли «конфиденциальную информацию». Опубликованное в соцсетях видео показало «очевидную уязвимость» этих танков, заявили авторы публикации.

Отмечается, что реактивная броня нужна для защиты бронетехники от огня с помощью встречного взрыва, для чего к композитной броне корпуса прикрепляют контейнеры с взрывчаткой. На видео было показано размещение элементов такой брони, что выдало слабое немецких танков, сказано в статье.

Напомним, первая партия из десяти танков Leopard 1A5 прибыла на Украину из Дании. В датском Минобороны сообщили, что перед отправкой на украинскую территорию экипаж под надзором немецких и датских инструкторов проходит обучение в Германии.

Западные эксперты неоднократно отмечали превосходство российской техники над европейскими танками, включая Leopard. Так, российскую ПТРК «Корнет» прозвали «убийцей Леопардов».