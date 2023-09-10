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НовостиПолитика10 сентября 2023 2:20

Британия передала Украине эхолоты на 1,6 миллиона фунтов стерлингов

Они будут использованы для обеспечения безопасности морей вокруг Украины, заявили в британском Минобороны
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Британия передала Украине эхолоты на 1,6 миллиона фунтов стерлингов

Британия передала Украине эхолоты на 1,6 миллиона фунтов стерлингов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Великобритания передала Украине четыре эхолота на сумму 1,6 миллиона фунтов стерлингов, сообщает Министерство обороны Соединенного Королевства.

«Гидрографическое управление Великобритании передало в дар Государственной гидрографической службе Украины оборудование на сумму 1,6 миллиона фунтов стерлингов для обеспечения безопасности морей вокруг Украины и поддержания коммерческого судоходства», – сказано на сайте ведомства.

Как уточнили в министерстве, Киеву были два однолучевых эхолота и две системы многолучевых эхолотов, которые будут применяться в гидрографических исследованиях. Данные, собранные во время таких исследований, можно обработать и использовать для создания и обновления морских карт и навигационной информации, добавили в британском Минобороны.

Напомним, премьер-министр страны Великобритании Риши Сунак заявил, что Соединенное Королевство установит слежку за действиями России в Черном море. По его словам, британские спецслужбы будут указывать Москве «на тревожные признаки».