Нарышкин обвинил Запад в шулерстве при составлении рейтингов университетов мира Фото: Михаил ФРОЛОВ

Страны Запада занимаются шулерством при составлении рейтингов университетов мира и переманивают к себе таланты из Азии и Африки, считает директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Шулерство при рейтинговании ведущих университетов мира, препятствование развитию национальных систем образования и недобросовестное переманивание талантливой молодежи из стран Азии и Африки превращают многие незападные общества в доноров интеллектуального капитала», – заявил он на конференции «Колониализм на Востоке и его влияние на современный мир».

По словам директора СВР России, Запада не уважает другие культуры и убежден в своем превосходстве, поэтому его шаги ошибочны и направлены на «сохранение своего якобы при привилегированного статуса». Как полагает Нарышкин, такая позиция нанесла «немалый ущерб и страдание всему человечеству». Он призвал выработать альтернативные принципы мироустройства на основе взаимного уважения и равноправия всех участников международных отношений.

Напомним, Нарышкин ранее озвучил прогноз мирового развития.